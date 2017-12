Les points de l’espace en Brain Gym

C’est une activité qui permet notamment de se relaxer, de renforcer l’intérêt et la motivation, d’augmenter l’attention, ainsi que l’énergie. Cet exercice permet aussi une meilleure organisation et planification.

Vous mettez 2 doigts au-dessus de la lèvre supérieure et l’autre main sur la ligne médiane en bas du dos. En stimulant ces points vous pouvez également bouger les yeux de haut et en bas. Puis, au bout de 30 secondes environ, vous inversez les mains. La durée de cette activité peut varier en fonction de votre ressenti et de vos besoins.

Si vous réalisez cette activité pour augmenter votre énergie, vous pouvez imaginer que vous inspirez de l’énergie et qu’elle remonte dans votre colonne et essayez d’observer ou de ressentir la détente visuelle.

Si vous avez des questions, vous pouvez m’écrire à sav@lfm.ch et n’hésitez pas à visiter mon site.