Aliénation parentale: un cercle vicieux et pervers, difficile à identifier

Stéphanie Zwahlen est thérapeute et éducatrice spécialisée, licenciée en sciences de l’éducation. Elle est également la présidente de l’association 2gether. Une association composée d’une centaine de membres comprenant parents, enseignants et pédiatres notamment.

Le but de 2gether: faire face à l’aliénation parentale, comprendre et identifier. Son objectif est aussi d’agir, au travers de conférences-débats autour des situations de violences intra-familiales.

Stéphanie Zwahlen et Yann Chappuis, infirmier formé en communication non-violente et constellations familiales, vous proposent une nouvelle rencontre, autour de ce thème complexe et très subtil. Car il est toujours très difficile d’identifier et d’agir dans le cadre d’une aliénation parentale avérée.

L’aliénation parentale est un processus dans le temps qui consiste à conditionner l’enfant à haïr son autre parent, sans aucune justification ou raisons liées à l’enfant.

La conférence-débat aura lieu jeudi 2 novembre à 19h30 à la salle du restaurant du PAM, Près aux moines 8, 1304 Cossonay.

Réservations indispensables au 078/862.07.00 ou par mail: stephanie.tara@bluewin.ch