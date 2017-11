Delikits: de la nourriture saine et locale pour nos enfants

Maïna Probst et Fanny Van der Loo ont un point commun : elles veulent concilier travail et harmonie . Pour y parvenir, elles n’ont pas hésité à changer de voie, à se rapprocher de ce qu’elle aiment et de ce qu’elles pensent. De cette réflexion est née Delikits, une jeune start-up qui propose en association avec Takinoa Lausanne des repas pour les jeunes enfants mais pas que…

Maïna et Fanny se sont rencontrées il y a 5 ans. De cette rencontre est née une amitié, basée sur des valeurs communes. Avec le temps les liens se renforcent. Parfois, de ces fils d’amitiés naissent des projets. Le leur s’appelle Delikits, comme des délices à l’emporter.

Imaginer des recettes originales, naturelles. En respectant les saisons, en cuisinant des aliments cultivés à proximité, en harmonie avec le cycle de la vie. Collaboration avec un chef, petits plats validés par des nutritionnistes experts, commandes en ligne, bocaux en verres, points de retrait, simple.

L’idée est jolie. Elle répond surtout à cette nécessité que nous avons de nous préoccuper de ce que mangent nos chères têtes blondes. Car au travers de l’alimentation, c’est de la terre dont il s’agit. Du rapport qu’ils entretiendront avec celle-ci. Cette terre sera la leur puis celle de leurs enfants.

«DeliKits propose des repas adaptés aux besoins des enfants à partir de 5 mois et jusqu’à plus de 3 ans, qui évoluent en fonction de l’âge et des saisons. On favorise les ingrédients locaux et bio, sans additifs ni conservateurs, grâce à la pasteurisation, pour que les enfants découvrent le vrai goût des aliments» assurent-elles.

Nous avons rencontré Maïna Probst lors de la 98ème édition du Comptoir Suisse: