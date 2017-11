Paires: une association d’aide à l’intégration des réfugiés en Suisse

Paul Camille Genton et deux de ses amis ont fondés PAIRES, une association d’aide à l’intégration des personnes issues de la migration à Lausanne et Yverdon.

L’idée a du coeur, comme les parrains et marraines qui s’engagent dans ce partenariat solidaire et équitable. Les binômes sont encadrés mais totalement libres de choisir leurs activités: sorties, cinéma, culture, cuisine ou sport par exemple.

Paul Camille Genton ajoute que l’ignorance est souvent la cause de beaucoup de souffrances, c’est pourquoi il lui semble fondamental de réunir ces deux mondes qui ne se croisent jamais.

Envie de partager, de transmettre, de faire découvrir notre beau pays, nos us et coutumes et ainsi accompagner un migrant dans une intégration humaine et bienveillante: n’hésitez pas a vous inscrire sur PAIRES ou a en parler autour de vous!