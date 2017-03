Le « Café de la presse » continue de décortiquer l’actualité toutes les semaines sur LFM.

Pour ce dixième numéro, deux éditorialistes sont présents autour de la table : Isidore Raposo, directeur de la Région Nord-Vaudois et Claude Ansermoz, rédacteur en chef adjoint de 24 Heures. Mais aussi un invité: le député PLR au Grand Conseil vaudois, Mathieu Blanc.

Nous reviendrons sur les mini-caméras testées actuellement par la Police des transports CFF à Lausanne et Zürich. Ces caméras de corps qui devraient améliorer la protection des agents, mais avec des contraintes, notamment en matière de protection des données. Notre invité du jour, Mathieu Blanc, avait déposé un postulat pour une telle mesure dans le canton de Vaud.

Le peuple peut choisir de sortir du nucléaire tout en investissant en Suisse. C’est le message porté cette semaine par le Conseil fédéral, pour défendre sa Stratégie énergétique 2050. Le texte sera soumis au vote populaire le 21 mai. Il s’agit de réaliser le tournant énergétique, en interdisant par exemple la construction de nouvelles centrales nucléaires et en faisant la promotion des énergies renouvelables. Oui mais voilà, cette réforme a ses détracteurs. On en parlera avec nos éditorialistes et notre invité.

Enfin, troisième sujet de cette émission: le BREXIT. Londres activera la clause 50 du traité de Lisbonne ce mercredi 29 mars. Cette décision déclenchera un compte à rebours de deux ans pour trouver un accord sur la sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne. Dans le même temps, l’Ecosse, en désaccord avec le BREXIT, pourrait demander son indépendance. De quoi poser des questions « d’union » au sein de la Communauté.

L'émission est diffusée tous les vendredis à 13 heures en direct sur la page Facebook LFM. Elle est retransmise sur les ondes le dimanche midi.

