Le « Café de la presse » continue de décortiquer l’actualité toutes les semaines sur LFM.

Pour ce quinzième numéro, deux invités sont présents autour de la table : Claude Ansermoz, rédacteur en chef adjoint de 24 Heures et René Knüsel, Professeur en politique sociale à l’Université de Lausanne.

Encore une fois, c’est un numéro spécial « élections » qui est proposé. Dimanche 30 avril, les vaudoises et les vaudois se sont rendus aux urnes pour élire leurs autorités cantonales. Nous reviendrons sur les résultats du premier tour au Conseil d’Etat et au Grand Conseil et nous analyserons les rapports de force en vue de la bataille pour le deuxième tour de l’élection au gouvernement.

D’une élection à une autre, nous aborderons en fin d’émission les présidentielles françaises, avec le 2ème tour du dimanche 7 mai. Nos invités reviendront sur le grand débat qui a eu lieu mercredi soir entre les deux candidats, Emmanuel Macron et Marine Le Pen.

Les trois parties de l’émission sont à retrouver en images ci-dessous: