Soyons solidaires pour le réveillon avec l’association Ciel Bleu !

L’association Ciel Bleu active en Suisse romande depuis 2009, relance pour sa 3 ème édition son action de solidarité pour accompagner les personnes âgées qui se retrouvent pour la plupart seules pendant les fêtes de fin d’année.

L’association Ciel bleu a donc décidé de réagir encore une fois et vous convie tous à offrir un peu de votre temps les 24 et 31 décembre entre 15h00 et 22h00. Vous aimez chanter, jouer d’un instrument ou vous souhaitez simplement les accompagner ? Inscrivez-vous sur www.associationcielbleu.ch ou par téléphone 078.915.48.49

Ecoutez l’interview du président et fondateur de l’association :