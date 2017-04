On parle de 9e art ce mardi sur LFM avec la 12e édition de BD-Fil. Et puis gare à la nouvelle application de Whatsapp qui vous réserve de mauvaises surprises si vous ne réagissez pas à temps!

C’est Derib qui sera l’invité d’honneur du festival de BD qui se tiendra à Lausanne du 15 au 19 septembre. On en parle avec le père de Yakari et de Buddy Longway. Sera aussi présent le directeur de BD-Fil Dominique Radrizzani. Et sinon, la BD se porte comment?

Enfin, on vous met en garde contre les nouvelles conditions d’utilisation de WhatsApp. Gare aux publicités intempestives et au partage de vos données si vous ne vous protégez pas assez vite. On vous dit tout avec Didier Divorne responsable du site spécialisé Allo.ch.