Et c’est râpé pour avoir un “white Christmas”! Pas de neige prévue à Noël. L’or blanc est réservé à une infime partie des Alpes cette année. On fait le point avec Frédéric Glassey directeur de MeteoNews.

Si la neige tombe, ce sera plutôt vers 1500 mètres. Donc c’est le vert qui sera dominant pendant les fêtes. Qu’en est-il du Nouvel An? Est-ce que les stations de skis doivent se préparer à un scénario catastrophe? Et où faut-il aller pour taquiner la neige? Y a-t-il un espoir pour les amateurs de glisse?

On posera toutes ces questions à notre météorologue Frédéric Glassey. Et comme le dit si bien Morax: on espère qu’il ne va pas jeter un froid…