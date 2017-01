La Maison du Dessin à Morges présente sa toute nouvelle équipe. Le directeur Pascal Pellegrino sera avec nous ce mardi matin. L’occasion de rendre un hommage aux deux immenses artistes qui nous ont quittés: Mix et Remix ainsi que Burki.

C’est donc Pascal Pellegrino qui a enfilé le costume du nouveau directeur et Stéphanie Billeter celui d’administratrice. Une toute nouvelle équipe est ainsi constituée alors que le dessin de presse pleure la perte douloureuses de Philippe Becquelin et Raymond Burki. Burki qui était d’ailleurs membre d’honneur de la Maison du Dessin à Morges. Le nouveau directeur nous en touchera un mot. Une prochaine exposition commune pourrait bien voir le jour.

Pascal Pellegrino nous parlera également de ses objectifs pour l’institution morgienne. On connaît déjà le credo de la nouvelle équipe: former, animer et transmettre. Quelle sera sa patte pour les prochaines expositions? Et comment voit-elle la défense du dessin de presse deux ans presque jour pour jour après la tuerie à Charlie Hebdo? Réponses dès 7h20.