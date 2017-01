Les JOJ 2020 à Lausanne, c’est dans trois ans! Les disciplines sportives, les sites des compétitions et les infrastructures. Il faut tout régler dans les moindres détails. On en parle avec Ian Logan directeur des jeux olympiques de la jeunesse Lausanne 2020.

Le coup d’envoi des Jeux olympiques de la Jeunesse sera lancé le 10 janvier 2020! Plus que trois ans pour mettre au point cet important rendez-vous sportif! En plus de la ville hôte de Lausanne, c’est toute une région qui accueillera les 1200 athlètes âgés entre 15 et 18 ans. Où on sont les infrastructures? La patinoire de Malley et le village olympique Vortex? Y aura-t-il de nouvelles disciplines? Quels sites accueilleront les compétitions?

On fait le point avec Ian Logan directeur des jeux olympiques de la jeunesse Lausanne 2020.