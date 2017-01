Nouveau coup de tonnerre dans le paysage médiatique romand: l’Hebdo, c’est fini! Le dernier numéro sera publié le 2 février prochain puis le titre disparaîtra à tout jamais. Pour en parler, nous recevons ce mardi matin son rédacteur en chef Alain Jeannet.

Il avait vu le jour le 11 septembre 1981 sous l’impulsion du journaliste Jacques Pilet. Trente-cinq ans plus tard, l’Hebdo met la clé sous le paillasson. Un nouveau coup dur pour la presse romande après les restructurations à « 24 heures » et « La Tribune de Genève

». L’éditeur Ringier évoque la baisse des recettes publicitaires ces dernières années, plus de la moitié en quatre ans.

La disparition d’Hebdo touchera 37 emplois et laisse sous le choc le rédacteur en chef Alain Jeannet. Il croyait encore pouvoir sauver le titre grâce à une nouvelle formule. Il est l’invité de LFM dès 7h20 ce mardi matin.