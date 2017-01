Le tennis est à l’honneur ce lundi matin après la victoire de Roger Federer à l’Open d’Australie! On reviendra sur cet incroyable triomphe du Bâlois et ce 18e titre du Grand Chelem. Pour en parler nous accueillons Christiane Jolissaint responsable de Fed Cup à Swiss Tennis.

Le suspense était presque insoutenable dimanche lors du 5eme set entre Roger Federer et Rafael Nadal. Puis, c’est enfin la délivrance: à 35 ans et après 6 mois loin des compétitions, le Suisse s’est imposé face à son adversaire. Il n’avait plus gagné de tournoi majeur depuis Wimbledon en 2012.

On revient sur le triomphe de Federer et sur l’engouement du tennis en général avec notre invitée Christiane Jolissaint ancienne joueuse et ancienne capitaine de l’équipe suisse de Fed Cup, actuelle responsable Fed Cup à Swiss Tennis.