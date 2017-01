Renens a aussi sa saison culturelle! On lève le rideau sur cette 11e édition de spectacles. Au menu: humour, danse, chant et théâtre. On fait le point avec son programmateur Florian Dutoit.

Quatre spectacles d’humour et deux concerts de jazz et de musique du monde. C’est le programme de cette année 2017. Thomas Wiesel et son complice Nathanaël Rochat, Sandrine Viglino ou encore Jean-Luc Lemoine seront sur scène pour vous faire oublier tous vos tracas. Et pour une initiation au voyage, c’est avec les groupes de Swiss Yerba Buena et Voices of Africa que ça se passe.

Les détails avec le programmateur Florian Dutoit, c’est dès 8h sur LFM. Pas besoin d’aller très loin pour se faire du bien!