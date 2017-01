8000 kilomètres pour la bonne cause! Six romands sont partis de Tolochenaz le 4 janvier dernier pour rallier le Burkina Faso. Objectif: apporter véhicules et matériel en tout genre. De retour sur sol vaudois depuis dimanche, Pierre Friderici nous raconte cette incroyable expédition!

Ils ont parcouru des milliers de kilomètres en 20 jours à bord de quatre véhicules afin de rejoindre le Burkina pour le compte de l’association vaudoise Tombouctou 53 jours. Certains sont des habitués du voyage, comme Pierre Friderici ou le chanteur Michel Bühler. Quant aux bénéficiaires, il s’agit de la radio communautaire la Voix du Paysan et l’ONG Burkina Vert qui leur ont réservé un accueil incroyable!

On revient sur cette extraordinaire expédition avec notre invité: le bien connu Pierre Friderici, un acteur très très actif du côté de Morges!