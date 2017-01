C’est une des questions à laquelle devra répondre la population le 12 février prochain. Doit-on accorder la naturalisation facilitée aux petits-enfants d’immigrés? On en débat ce mardi matin avec la conseillère nationale socialiste Ada Marra et Valentin Christe conseiller communal lausannois du parti libéral conservateur.

Ils ont moins de 25 ans, ils ont suivi l’école obligatoire pendant au moins 5 ans, ils parlent au minimum une langue nationale, un de leur parent a été scolarisé en Suisse et un de leur grand-parent a obtenu un permis d’établissement. Voilà les prérequis pour demander une naturalisation facilitée pour la 3e génération d’étrangers. Pour les partisans, on le doit bien à ces enfants d’immigrés qui ont participé à la richesse économique de la Suisse. Pour les opposants, c’est un bradage pur et simple du passeport suisse.

Et vous? Qu’est-ce que vous en pensez? On en débat avec nos deux invités ce mardi matin juste après le journal de 8h.

Participez à notre sondage ICI: