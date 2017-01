Le salon des vins Arvinis vous donne désormais rendez-vous à Montreux. La première édition est prévue du 26 avril au 1er mai dans le mythique lieu du 2m2c. On ne parle ce mercredi matin avec la présidente Nadège Fehlmann-Bonin et son directeur Pierre-Alain Rattaz.

La page morgienne est définitivement tournée. Arvinis se réjouit d’accueillir dorénavant les amateurs de vin à Montreux. Quant aux exposants, ils sont près de 200 à avoir suivi le salon international des vins au Centre de Congrès. Un record et ce malgré le déménagement de l’événement. Seuls 5 ont préféré s’abstenir.

On parle de cette nouvelle mouture d’Arvinis avec sa présidente et son directeur: Nadège Fehlmann-Bonin et Pierre-Alain Rattaz.