Vous prenez un shaker, vous y mettez du ski et des concerts, vous secouez bien et vous obtenez…du rock sur les pistes! Du 19 au 25 mars, les Portes du Soleil accueillent plus de 50 concerts. On en parle dès 8h avec Bruno Cherblanc directeur du festival Rock The Pistes .

Matmatah, Chinese man, Rag’n’bone man, Caravan palace, Julian Perretta et bien d’autres artistes encore, c’est le programme de cette 7e édition du festival Rock the Pistes. Des concerts en journée et le soir, sur des scènes éphémères et insolites en plein sur les pistes. Un cadre de rêve pour combiner musique et glisse sur le domaine des Portes du soleil.

L’hiver a aussi son festival et c’est en altitude que ça se passe! On parle de cette 7e affiche avec son directeur Bruno Cherblanc.

Plus d’infos: ICI