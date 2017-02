Faut-il soutenir FORTA, le fond pour les routes nationales et le trafic d’agglomération? La population tranchera dimanche prochain. Est-ce une vraie opportunité pour réduire les bouchons? Ou au contraire, le trafic risque d’augmenter? On en débat ce lundi matin 8h

avec Patrick Eperon du centre patronal et Alberto Mocchi président des Verts vaudois.

Notre dernier débat sur les objets fédéraux concerne le fond FORTA, un moyen de financer les routes nationales et le trafic dans les agglomérations. Pour les partisans du projet -et ils sont nombreux-, l’argent de ce fond permettra de régler plusieurs problèmes liés au

goulet d’étranglement sur le réseau routier lémanique. Pour les opposants notamment les Verts et l’ATE, la Confédération perd des ressources considérables affectées à la route ce qui augmentera le trafic.

