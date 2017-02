On parle de harcèlement de rue ce mardi matin avec la présidente des verts lausannois Léonore Porchet. La Ville de Lausanne a décidé d’empoigner le problème suite à une étude inquiétante. Quelles sont les pistes pour améliorer cette situation? Élément de réponse à 7h20.

Selon ce sondage, 72% des femmes âgées de 16 à 25 ans ont affirmé avoir été confrontées à ce fléau au moins une fois en 2016. Quand on parle de harcèlement, on entend par là les mains aux fesses, les sifflements, les attouchements ou les insultes qui constituent des infractions pénales. Quant aux lieux évoqués, ce sont surtout la nuit dans les parcs ou la rue, suivis des bars, restaurants et discothèques, ainsi que la gare CFF.

Les verts lausannois ont demandé à la Municipalité d’étudier une application mobile pour lutter contre le harcèlement. On en parle avec sa présidente Léonore Porchet.

Participez à notre sondage: ICI