Dès le mois d’août, 6700 personnes pourront être accueillies dans la patinoire provisoire de Malley. On fait un point sur ces infrastructures temporaires avec Chris Wolf directeur commercial du LHC.

“Le but est de créer une ambiance conviviale, un peu comme un festival.” C’est ce qu’avait déclaré dans le quotidien « 24heures » Chris Wolf. Et pourtant, la présentation de la patinoire provisoire de Malley il y a une semaine a déjà fait des mécontents: des entrepreneurs de la région dont certains font partie de la famille du LHC se sentent floués. Et pour cause: c’est une société grecque qui a été choisie pour le montage de la structure métallique.

On parle de ce point de friction mais aussi des nombreuses possibilités qu’offrira cette patinoire provisoire avec notre invité Chris Wolf.