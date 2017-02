Le danseur québécois de “Danse avec les stars” Christian Millette sera notre invité de ce mercredi matin. Récompensé lors de multiples concours, il est en Suisse pour donner des stages de danse! On en parle dès 8h.

Cette fois, ce sera “Danse avec TA star”. Celles et ceux qui souhaitent prendre un cours de danse avec l’excellent Christian Millette ainsi que la très talentueuse Denitsa Ikonomova auront cette opportunité le 6 et 7 mai prochains. On vous parle de cette grande première en Suisse avec Samuel Meuwly organisateur de l’événement. Vous désirez vous améliorer ou simplement rencontrer de vrais professionnels de la danse? Cette émission est pour vous!

Rendez-vous ce mercredi matin 8h avec nos deux invités: Christian Millette et Samuel Meuwly.

Participez à notre sondage: ICI