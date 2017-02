Mark Kelly est le meilleur artiste romand en 2017! C’est donc lui qui représentera la Suisse romande aux Swiss Music Awards ce vendredi à Zurich. Showcase et interview dès 8h!

Le plus romand des artistes anglais sera avec nous ce jeudi matin. Mark Kelly a été plébiscité par un jury et des internautes à la mi-janvier dans le cadre du Best Act Romandie, la catégorie romande du concours national de musique Swiss Music Awards. C’est donc lui qui va défendre nos couleurs de l’autre côté de la Sarine pour cette 10e édition.

Mais avant de se rendre au Hallenstadion de Zurich, Mark Kelly nous fera le plaisir d’être avec nous dans le studio pour interpréter un ou deux chansons. Vous verrez qu’il ne l’a pas volé son titre de meilleur artiste romand! Le rendez-vous est pris ce jeudi 8h!