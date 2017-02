Licia Chery passera ce dernier jour de la semaine avec nous! La chanteuse genevoise vient de sortir un nouveau sigle “Treat me good” à découvrir dès vendredi sur toutes les plateformes de téléchargement!

Un nouveau single et puis un compte à rebours qui a aussi commencé pour son spectacle “Souls Sisters 2” avec 4 dates à choix: 15 février, 1er mars, 15 mars et 5 avril. Licia Chery artiste genevoise aux racines haïtiennes nous fera le grand plaisir de passer ce vendredi en notre compagnie.

On se repasse en revue l’actu de cette talentueuse artiste dès 8h et puis on partira ensuite gentiment en week-end l’âme apaisée!

