Le baseball mais aussi le softball seront à l’honneur ce lundi matin. Venez découvrir le club des Indians à Lausanne. On en parle avec Yves Rihs membre du comité de l’équipe lausannoise. Au menu également, une journée portes ouvertes le 18 février prochain. Les détails dès 7h20.

Les Indians recrutent! Pour vous faire une idée du club et des sports qu’il propose, rendez-vous samedi prochain au Vieux-Moulin à Lausanne. Vous pourrez tester le baseball mais aussi le softball. Cette discipline a été lancée pour proposer une alternative au baseball plus facile et ludique. La balle est plus grosse, les lancers moins rapides et les frappes moins puissantes. De quoi s’initier tout en douceur à ce sport!

On en parle ce lundi matin avec notre invité Yves Rihs, membre du comité des Indians.

Plus d’infos: ICI