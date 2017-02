Quelles sont les chances pour obtenir des Jeux olympiques romands en 2026 ? La population grisonne vient de rejeter sa propre candidature. Est-ce que c’est bon pour le projet romand? Ou au contraire ce refus sonne comme un avertissement? On en parle avec Bernard Rüeger président de la CVCI.

Le projet romand réunit plusieurs cantons autour de la ville hôte de Sion: Vaud, Valais mais aussi Berne et Fribourg. Même le canton des Grisons sera sollicité pour les épreuves de luge. Ce même canton qui vient de balayer à 62% sa propre candidature pour des JO 2026. Faut-il du coup se faire du souci pour le projet romand ou au contraire ce refus déroule le tapis rouge pour Sion?

On en parle ce mardi matin avec notre invité Bernard Rüeger président de la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie et fervent défenseur de l’accueil des JO 2026 en terre romande.

