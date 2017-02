Mardi c’était la St Valentin, ce mercredi c’est la Fête du Slip! On parle de cette 5e édition du festival de genre et de sexualités à Lausanne qui commence le 24 février. Un rendez-vous qui se veut sexy mais aussi intelligent, engagé et humaniste. On en parle avec sa co-directrice Viviane Morey.

On parle de sexualité ce mercredi matin sur LFM, à l’heure où certains voient la célébrations des libertés comme un danger pour la civilisation. La Fête du Slip c’est évidemment un événement de rencontres mais c’est aussi l’occasion de réfléchir à plusieurs problématiques qui nous concernent tous. Cette année le fil rouge du slip, si on tire dessus, c’est la question de l’identité!

Pour cette 5e édition (à peine croyable pour ses organisateurs!), le rendez-vous est pris le 24 février pour les préliminaires, puis les 3,4,5 mars et le 10 mars dans sept lieux lausannois. Au menu: musique, voguing, expositions ou pôle danse sans oublier la seule compétition de films pour adulte: le Slip d’Or!

Plus d’infos:ICI