Que diriez-vous de (re)découvrir le territoire lausannois grâce à ses nombreuses fontaines? C’est ce que propose le guide d’Antoine Schneider avec ses six promenades au fil de l’eau. Idéal pour cette semaine de Relâches! On en parle ce lundi matin dès 7h20.

Le territoire de Lausanne compte 300 fontaines. Certaines sont très connues, d’autres moins. Ce qui est sûr c’est que leur rôle a beaucoup évolué au sein de la population. La fontaine a toujours été l’objet de croyances et de pratiques diverses. Symbole de vie, de purification, de magie ou lieu social, on se refait l’historique des fontaines ce

matin avec Antoine Schneider auteur de cet ouvrage « Guide des fontaines de Lausanne et environs ».

Et puis comme certains sont en vacances cette semaine, pourquoi pas tester les six balades proposées dans le guide? N’oubliez pas d’emporter avec vous un verre pour goûter cette fameuse eau de nos fontaines! Parce qu’il ne faut JAMAIS dire: fontaine, je ne boirai pas

de ton eau!