La Vallée de Joux est à l’honneur ce lundi matin sur LFM! Et ça tombe bien puisque c’est au tour du canton de Vaud d’avoir sa semaine de Relâches! De nombreuses activités vous attendent, vous et votre famille! On fait le point avec Cédric Paillard, directeur de Vallée de

Joux Tourisme.

Balade en raquettes, ski de fond, ski de piste, luge, la Vallée de Joux offre de nombreuses possibilités en matière de sport. Ou sinon il y a le lac de Joux, la grotte de Vallorbe, le Juraparc Mont d’Orzeires avec ses loups et ses ours, le musée sur l’horlogerie au Sentier ou

encore le train à vapeur entre le Pont et le Brassus. Et on n’a même pas encore parlé des points de vue spectaculaires qu’offre le Mont Tendre. Bref, les possibilités sont infinies. Les Combiers ne vous diront pas le contraire!

