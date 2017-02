Bienvenue à Carnaval! Une période de fête où l’ordre établi est bousculé: les rois deviennent de simples citoyens et les fous deviennent rois! D’où nous vient cette tradition? Et quel est son objectif? On en parle avec notre historien Dominique Dirlewanger.

Les origines de carnaval sont multiples et certaines datent depuis la nuit des temps. Ce qui est sûr c’est que cette période de l’année fonctionne comme une sorte de soupape puisque les interdits n’existent plus. L’occasion de lâcher toutes les frustrations et éviter aux puissants une révolte populaire. Carnaval marque aussi la fin de l’hiver et le retour du printemps.

Brandons de Payerne et de Moudon, carnaval de Bâles, de Monthey ou de Venise… On en parle ce mardi matin dès 7h20 avec notre historien Dominique Dirlewanger.

