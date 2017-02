Showcase et interview ce mercredi matin du groupe “Sophie de Quay & The Waveguards”! Il y a deux semaines, c’était le vernissage de son EP à Lausanne avant de commencer une tournée en Suisse, en France et en Belgique. Le trio est sur LFM dès 8h!

Sophie de Quay, Simon Jaccard et Tim Verdesca sont “Sophie de Quay et the Waveguards”. Tout a commencé il y a une année à Crans-Montana au Gala de la Nuit des Neiges. Sophie de Quay et Simon Jaccard se produisent ensemble sur scène. Le résultat est tellement convaincant qu’ils partent pour une tournée au Liban. A leur retour en Suisse, ils contactent le bassiste Tim Verdesca et voilà le trio formé!

C’est donc avec un immense plaisir que nous accueillons ce mercredi matin “Sophie de Quay & Waveguards” pour parler de son EP, de sa tournée et puis l’occasion bien évidemment de s’écouter quelques titres en live!