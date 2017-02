Faut-il taxer les robots qui prendront demain nos jobs? L’idée fait son chemin et passionne déjà de nombreuses personnalités. La question semble des plus légitimes vu cette 4e révolution industrielle qui bouleverse nos économies. On en parle ce jeudi matin avec le député socialiste et économiste Samuel Bendahan.

Bill Gates ou le candidat socialiste à la présidentielle française Benoît Hamon soutiennent cette idée de taxe. En Suisse, c’est le fiscaliste Xavier Oberson qui a dernièrement donné quelques pistes de réflexion. Puisque de nombreux salariés vont perdre leur emploi au

profit de robots, il faudra bien compenser les impôts qu’ils versent à l’Etat.

On se trouve au tout début de la réflexion et il s’agira de clarifier de nombreux points. A commencer par la définition même d’un « robot ». On en parle ce jeudi matin avec notre invité: Samuel Bendahan, député socialiste et économiste.

Participez à notre sondage: ICI