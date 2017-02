A Lausanne, de nombreux chantiers voient le jour. Le développement urbain entre dans sa phase de concrétisation. Une période de nuisances inévitables. On en parle ce vendredi matin avec le syndic Grégoire Junod.

M3, tram, projet Métamorphose, pôle muséal, infrastructures sportives, travaux à la gare…Ils sont nombreux les chantiers qui vont impacter la vie des Lausannois ces prochaines années. Depuis cette semaine de Relâches et jusqu’en novembre, la circulation sera compliquée sur le Pont Chauderon. Le trafic ne sera plus que sur une seule voie et interdiction de tourner à gauche à chaque bout.

Comment justifier ces différentes nuisances? Et comment s’adapter au mieux à ces changements d’habitude pour le citoyen? On en parle ce vendredi matin dès 7h20 avec le syndic Grégoire Junod, également responsable du développement urbain à la Muni de Lausanne.

Participez à notre sondage : ICI