On termine cette semaine en beauté avec le groupe Tweek! Au programme: un premier vrai album studio qui sort ce vendredi! Un concert vernissage est prévu le soir même aux Hivernales de Nyon. Mais avant ça, c’est ce vendredi matin sur LFM que ça se passe!

Tweek, c’est une formation de sept musiciens dont les rappeurs Oni/Epik et le beatboxer Luthor. Le groupe nyonnais s’apprête à sortir son album éponyme! Il a pris son temps pour le faire et le résultat est convainquant! Tweek se mettra ensuite sur la route pour présenter son nouveau show à son public! On ne serait pas étonné de les croiser dans quelques grands festivals cet été!

On en parle dès 8h ce vendredi matin! Ambiance électro, rock et rap garantie, parce que ça sent déjà le week-end sur LFM!