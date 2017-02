Star Forward continue sur sa lancée! Après Franches-Montagnes, c’est l’équipe de Guin qui a connu la loi des Bulldogs ce samedi à la patinoire des Eaux Minérales à Morges. On en parle avec le coach de la formation lausanno-morgienne: Laurent Perroton.

Deux jours après avoir éliminé Franches-Montagnes en quart de finale des play-offs, l’équipe de Star Forward s’est imposée 1-0 face à l’équipe de Guin, cueillant ainsi sa première victoire dans sa série des demi-finales. Le prochain acte c’est déjà mardi pour le match retour. Dès cet automne, les hommes de Laurent Perroton joueront dans

la future Swiss Regio League.

On parle de l’avenir de cette nouvelle entité issue de la fusion de Forward Morges et Star Lausanne. Une formation qui soufflera sa première bougie au mois d’avril. La promotion de cet automne demandera un budget plus conséquent. Le club est-il prêt? Elément de réponse ce lundi dès 7h20.