General Elektriks est le projet du français Hervé Salters, pianiste spécialisé dans les claviers vintage / compositeur / chanteur / producteur. Mêlant le funk, la pop à l’ancienne et les rythmes hip-hop dans son home studio de la Baie de San Francisco, Salters a sorti 4 albums sous le nom de General Elektriks: “To Be A Strangers” (2016), “Parker Street” (2011), “Good City For Dreamers” (2009) et “Cliquety Kliqk” (2003). Avec des hits comme “Whisper To Me” mais surtout “Raid To The Radio”, General Elektriks a récemment fait salle comble à l’Olympia de Paris… De passage à Lausanne le jeudi 2 mars 2017 sur la scène du D! Club.

Ce mardi 28 février Thierry Wengmuller « directeur et programmateur » du D!Club sera notre invité à 6h35 chez Morax, dans la chronique « Faites Nous Rêver » .