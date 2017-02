Le premier Salon international de l’Écriture ouvre ses portes ce jeudi 2 mars à Echichens et Colombier-sur-Morges. Stands, ateliers et discussions sont au menu. Sans oublier un invité de marque qui sait manier mieux que personne la langue de Molière: Maître Marc Bonnant pour la leçon inaugurale!

Le Salon international de l’Écriture a plusieurs objectifs: promouvoir des métiers peu connus, mettre en avant de nouvelles formations ou encore permettre à des particuliers de trouver de l’aide pour rédiger leurs documents. Hommage donc à tous les “écrivants”! Ils sont nombreux et leurs activités sont diverses et variées. Des invités de toute la francophonie seront présents: Français, Québécois et Africains. L’inauguration se fait sur invitation, mais l’entrée est libre pour le grand public les 3 et 4 mars.

On parle de ce premier grand rendez-vous de l’Écriture avec nos deux invités: Sylvie Guggenheim présidente du Salon ainsi que son chef de projet et coordinateur Michel Ackermann.

Plus d’infos: ICI