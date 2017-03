Les Verts vaudois soufflent leurs 20 bougies! On revient ce jeudi matin sur cet anniversaire et les dates clés du parti. Pour cette petite rétrospective, nous invitons le président des Verts vaudois: Alberto Mocchi.

La naissance des Verts est étroitement lié au mouvement antinucléaire. Cette bataille a permis à plusieurs militants de se faire un nom. En terre vaudoise, le Vert le plus connu est sans aucun doute l’ancien syndic Daniel Brélaz. Il est le premier élu vert en Europe à avoir siégé dans un parlement. C’était en 1979. Depuis, les écologistes ont réussi à entrer dans plusieurs exécutifs. Reste qu’en période de crise économique, la préservation de l’environnement ne figure plus sur la liste des priorités citoyennes. Comment dès lors durer dans le temps? D’autant plus quand la majorité des partis ont adopté un discours plus écolo.

On parle du passé mais aussi de l’avenir des Verts vaudois avec leur président Alberto Mocchi dès 7h20 ce jeudi!

