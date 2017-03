Est-ce que les Lions peuvent encore y arriver ?

Le LHC sera au coeur de nos préoccupations ce lundi matin. On revient sur le match de samedi et cette défaite contre Davos. On fait le point sur ce début manqué des play-off pour les Lions avec notre responsable des sports Romain Fellay.

Alors que le LHC menait pourtant de 3 buts, il s’est fait rattraper par un excellent Davos. Les Lions se sont finalement inclinés sur un score de 3-5, ratant ainsi le début de ces play-off. On revient sur cet échec de samedi soir. Le deuxième acte se jouera mardi sur la

glace grisonne. On entendra les réactions des joueurs et du coach Dan Ratushny, sacré meilleur entraineur cette semaine.

Quels effets aura cette première défaite sur la suite? On fait le point avec notre expert du jour: Romain Fellay. On en profitera pour faire également un pointage sur les autres rendez-vous sportifs de ce week-end!

