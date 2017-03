On commence cette semaine par une thérapie par le rire. Dans un monde de plus en plus anxiogène, on est en droit de se demander si on a un avenir. Voici le pitch du nouveau spectacle de Laurent Nicolet. Son titre: “Même pas peur!” ou comment rire de tout ce qui nous angoisse. On en parle dès 8h!

A quoi ressemble un djihadiste 100% suisse-allemand, quel sera demain le métier de nos enfants ou quelles news fera l’actu en 2025? Telles sont les questions angoissantes auxquelles répond Laurent Nicolet dans son tout dernier one man show. “Même pas peur!” à voir du 8 mars au 8 avril au Théâtre les salons à Genève.

Et on commence dès lundi matin notre thérapie par le rire contre toutes nos phobies quotidiennes. Rendez-vous dès 8h sur LFM avec Laurent Nicolet.

Plus d’infos: http://laurentnicolet.ch/