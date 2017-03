Le Salon de l’auto ouvre ses portes à Genève ce mardi avec la journée de la presse. Pour le public ce sera du 9 au 19 mars. On fait un point sur cette 87e édition avec Jacques Deschenaux, ancien commentateur de Formule 1.

Jacques Deschenaux, le Monsieur Formule 1 du service public, sera en direct depuis Palexpo pour nous commenter le menu de cette nouvelle édition. Quelque 900 modèles seront présentés avec 148 premières. Un grand absent toutefois: le fabricant américain de voiture à batteries Tesla. Qu’importe! La F1, elle, sera au rendez-vous et ce n’est pas pour déplaire à notre consultant du jour!

On parle automobile, Formule 1 et Formule E dès 7h20 ce mardi matin avec Jacques Deschenaux. N’hésitez pas à réagir ou à poser vos questions par écrit via notre numéro whatsapp: 079 842 10 33.