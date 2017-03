Est-ce qu’il y a le feu au lac? Le canton de Vaud souffre d’un manque chronique de pompiers volontaires! Comment y répondre et attirer de nouvelles recrues? On ne parle avec Cédric Fagherazzi président de la Fédération vaudoise des sapeurs-pompiers.

Les pompiers vaudois ont de plus en plus de mal à trouver du sang neuf! Entre les départs et les arrivées, le déficit devient de plus en plus marqué. Pour l’instant, Lausanne est le seul corps de pompiers à reposer uniquement sur de professionnels. La facture risque d’exploser si ce modèle doit s’étendre à tout le canton. Alors? Est-ce que ça chauffe pour nos services de défense incendie?

On tentera d’éteindre le feu avec notre invité de 7h20: Cédric Fagherazzi président de la Fédération vaudoise des sapeurs-pompiers.

Réagissez et posez vos questions sur notre numéro WhatsApp 079/ 842 10 33

Participez à notre sondage :