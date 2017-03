Karim Slama fête ses 15 ans de one-man-show! Après “Titeuf, le pestacle”, le voilà de retour avec un spectacle rétroactif. Il s’agit d’une sorte de “best of” de toutes ses compétences. On en parle avec lui dès 8h!

Sketches sonores, impros et mimes…Les talents de l’humoriste lausannois sont multiples. Pour marquer le coup de ses 15 ans de scène, il a réuni toutes ses compétences dans son dernier spectacle “sur mesure”. Comme l’indique ce titre, le contenu s’adapte chaque soir aux propositions du public. Il n’y a ainsi jamais deux représentations identiques. La bonne excuse pour aller le voir plusieurs fois!

On se fait une jolie rétrospective avec Karim Slama dès 8h et on évoquera peut-être son prochain spectacle solo prévu en 2018!

Infos: http://karimslama.ch