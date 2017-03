Marie-Thérèse Porchet rejoue son premier spectacle “La Truie est en moi”! 20 ans ont passé mais comme elle le dit elle-même: elle ne pouvait pas refuser, elle a enfin l’âge du rôle… Joseph Gorgoni est notre invité de ce vendredi!

La tournée commence le 18 mars prochain à la Tour-de-Peilz avec plein de dates au programme. Un joli marathon pour celui qui n’a pas pris une ride en 20 ans! Joseph Gorgoni alias Marie-Thérèse Porchet remonte sur scène pour un spectacle vintage. Rappelez-vous du pitch: la plus célèbre des Glandoises abandonnée par son mari découvre que son fils entretient une liaison avec son lieutenant à l’école de recrues. OMG!

On en parle sur LFM dès 8h! Et pour plus d’infos:

http://marie-therese.ch/