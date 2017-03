On parle volley ce lundi matin. Le LUC vient de disputer son dernier match de la saison régulière. On fait le bilan avec le coach Georges-André Carrel et on évoquera aussi les objectifs pour la suite.

Le championnat de la saison régulière vient de s’achever. On prend l’occasion en ce début de play-off pour faire un bilan et évoquer les objectifs du coach pour son équipe. On profitera de sa présence pour qu’il nous fasse un petit topo des règles qui sont moins connues en volleyball qu’en hockey.

Le coach du LUC volleyball Georges-André Carrel, c’est dès 7h20 sur LFM!

