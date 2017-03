Les guérisseurs, rebouteux et faiseurs de secrets sont à l’honneur ce lundi matin. Nous recevons l’ethnologue Magali Jenny qui sort son troisième livre sur le sujet. Objectif: aller à la rencontre de ces personnes au don si particulier.

“Le guide des guérisseurs de Suisse romande” est un mise en commun des deux précédents best-sellers sortis en 2008 et 2012. La liste des 260 guérisseurs a été réactualisée et certains témoignages ont été modifiés. L’ouvrage ne se veut en aucun cas une preuve scientifique mais plutôt un état des lieux d’une autre médecine qui semble avoir des effets positifs sur bon nombre de personnes. Et c’est ce qui compte, finalement!

Dès 8h, laissez-vous guider par Magali Jenny dans le monde mystérieux et fascinant des guérisseurs de Suisse romande.

