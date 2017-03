Tous ensemble contre l’endométriose! Le mois de mars se consacre à cette maladie encore trop peu connue du grand public. Et pourtant de plus en plus de femmes sont concernées. On brise le tabou autour de ce mal sur LFM dès 8h!

C’est le mois de l’endométriose. La première marche mondiale contre cette maladie est organisée à Genève le 25 mars prochain. Encore trop méconnue, l’endométriose mérite pourtant toute notre attention. De nombreuses femmes sont concernées et les douleurs tant sur le plan physique que psychique sont bien réelles. Quelles sont les causes, quels sont les symptômes et les traitements? On fait un point sur ce mal qui empoisonne la vie de nombreuses femmes.

Pour faire tomber les tabous, on parle d’endométriose ce mardi matin dès 8h avec notre invitée: Fanny Schaffer, présidente de l’association S-Endo.

Plus d’infos: http://s-endo.ch/

Participez à notre sondage: