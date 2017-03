Bastian Baker revient avec un tout nouveau single «Five Fingers». Près de deux ans après son troisième album certifié disque d’or «Facing Canyons», le Romand revient avec de nouvelles chansons.

Ces deux dernières années, Bastian Baker les a passées presque non stop en tournée là travers le monde, donnant plus de 150 concerts sur 4 continents. Il ne lui restait pas beaucoup de temps pour les amis. C’est précisément d’amitié dont parle le nouveau single «Five Fingers» de Bastian Baker. Il décrit le sentiment d’intimité et de sécurité que l’on trouve uniquement chez nos meilleurs amis et que le temps ou la distance ne peuvent altérer. Bastian Baker a enregistré son nouveau single à Londres. Il a été mixé sur place par le producteur Philippe Weiss, qui avait déjà collaboré à l’album de Bastian Baker «Tomorrow May Not Be Better» et au hit «I’d Sing Fou You». «Five Fingers» annonce la venue du quatrième et nouvel album de Bastian Baker, dont la sortie est planifiée cette année.Le single sort en téléchargement numérique et en streaming mondial ce vendredi 17 mars 2017.

C’est précisément ce jour-là que Bastian Baker à choisi LFM pour présenter à la Suisse romande son nouveau single. Il sera dans l’émission de « Morax sur LFM » entre 8h00 et 9h00 en showcase et en live sur la radio et LFMTV.