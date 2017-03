©L’ONU a officiellement déclaré la famine au Soudan du Sud et la situation est également extrêmement critique au Nigéria et en Somalie. La Chaîne du Bonheur appelle aux dons. On en parle avec sa porte-parole Sophie Balbo.

La plus terrible sécheresse de ces 60 dernières années associée à des conflits armées, et voilà des populations entières menacées de famine et de maladies. La course contre la montre est engagée. La vie de plusieurs millions de personnes est en jeu. La Chaîne du Bonheur lance un cri d’alarme et appelle à votre générosité.

On fait un point de situation d’une des pires crises humanitaires récentes avec Sophie Balbo.

Les dons peuvent être effectués en tout temps:

-www.bonheur.ch.

-compte postal 10-15000-6 (mention «Famine»)