On parle foot ce lundi matin et plus particulièrement du FC Baulmes qui a depuis le 1er janvier une présidente de 23 ans! Mélissa von Ow est sans doute la plus jeune présidente de club de toute la Suisse voire même de plus loin!

Sa nomination en novembre dernier s’est faite à l’unanimité. Personne n’a remis en question ses compétences et son dynamisme. Et le club du nord vaudois en aura besoin de cette énergie. Lanterne rouge de la 3e ligue cette saison, le FC Baulmes ne peut que faire mieux. On demandera à sa présidente Mélissa von Ow quels sont ses projets pour booster les performances du club.

La présidente du FC Baulmes est notre première invitée de la semaine. Bienvenue à Mélissa von Ow dès 7h20!

